В ближайшие выходные в Украине закончится летнее время. В ночь с 26 на 27 октября стрелки часов переведут назад и страна перейдет на зимнее. Рассказываем, что нужно знать о переводе часов, и какие есть интересные факты, связанные со временем.

Как переводят часы в Украине

Когда? Часы переведут в 4 утра 27 октября. После 03:59 на вокзалах, в аэропортах, в смартфонах и других гаджетах вновь появится время 03:00.

Как? Все гаджеты, связанные с интернетом, перейдут на зимнее время автоматически - ноутбуки, смартфоны, компьютеры, планшеты, фитнес-браслеты. Кнопочные телефоны без функции выхода в интернет, механические часы, электронные часы - нужно будет подвести на час назад.

Зачем? Считается, что переход на другой часовой режим осенью связан с уменьшением светового дня. Время пробуждения большинства людей на работу решили сместить ради экономии электроэнергии, ведь по летнему времени зимой в 7 утра было бы еще темно. Правда, критики перевода часов заявляют, что экономия составляет всего 1-3%. В Украине, в 2011 году, нардепы однажды проголосовали за отмену перевода времени, но затем решили вернуться к прежней традиции (Украина переводит стрелки весной и осенью с 1981 года).

Перевод часов и здоровье

В воскресенье из-за перевода часов украинцы смогут поспать на час дольше. Казалось бы, переход на зимнее время никак не отразится на здоровье. Но тем не менее медики говорят, что смена биологических ритмов - время подъема, отхода ко сну, время приема пищи - все равно влияет на гормоны, которые живут по собственным ритмам. Это чревато повышением утомляемости, раздражительностью, ухудшением аппетита.

Советы простые: как можно мягче перейти в новый ритм. Уделить полноценному сну 7-8 часов, ложиться спать не позже 23:00. Больше гулять, делать зарядку, а вот от интенсивных физических нагрузок на неделю-две лучше отказаться. Также советуют пить больше воды, травяных чаев, включать свежие овощи и фрукты в свой рацион. То есть делать все то, что не помешает и в другие периоды.

Кстати, звучат мнения, что перевод часов может сказаться и на домашних питомцах, которые привыкли получать корм и гулять в одно время, а теперь придется подстраиваться под новый ритм хозяина.

Интересные факты о времени