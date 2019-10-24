Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведет дополнительное измерение загрязнения воздуха совместно с независимыми лабораториями из-за активного обсуждения проблемы ухудшения качества воздуха в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Cоответствующее решение приняли на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра, ГСЧС и Национальной геофизической обсерватории.

"По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 года в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит что воздух в городах чистый", - пояснили в министерстве.

Сообщается, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, присущих на эту пору года в сравнении с предыдущими годами. "То есть оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. Однако, было зафиксировано превышение выбросов некоторых загрязняющих веществах во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье", - сказали в министерстве.

По результатам экстренного совещания решили привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах.

Фото: facebook.com

Напомним, что Центральная геофизическая лаборатория выясняла, почему в Киеве трудно дышать.

Также до этого спасатели заявили, что сильного загрязнения воздуха в Украине они не зафиксировали.