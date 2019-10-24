Владимир Зеленский еще до своего официального вступления на пост президента Украины обсуждал со своей командой вопрос, как можно избежать давления со стороны президента США Дональда Трампа по поводу расследования в отношении Хаетера Байдена, сына Джо Байдена.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По их информации, Зеленский 7 мая собрал группу советников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Богдана, которые обсуждали, что делать с требованиями Трампа. Также там были глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и член набсовета компании Амос Хохштайн, который в прошлом был дипломатом и советником Джо Байдена по вопросам Украины.

Также источники отмечает, что эта встреча состоялась уже после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля. Тогда президент США поздравил его с победой на выборах.

Ранее "Страна" в материале "Конечно, помощь Украине задерживалась из-за Байдена" рассказала, как "американский Богдан" подводит Трампа под импичмент.