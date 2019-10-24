ГБР рассчитывает на сотрудничество с журналистами в расследовании уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает ГБР в Facebook.

"Государственное бюро расследований является партнером для всех журналистов-расследователей и никогда не пойдет на шаги, которые ограничивают их права и свободы", - говорится в сообщении.

В частности, следователи ГБР хотят потребовать у "Радио Свободы" все данные по программе "Схемы: коррупция в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко". По словам ГБР, эти данные помогут в расследовании уголовного производства в отношении "вероятно незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц".

"Учитывая важность проведения объективного, независимого, профессионального досудебного расследования относительно действий пятого президента Украины, рассчитываем, что "Радио Свобода" пойдет на сотрудничество с ГБР. Учитывая, что Петр Порошенко не предоставляет показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь", - заявили в ГБР.

Бюро нужны показания съемочной группы относительно тех событий. А информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства.

Фото: facebook.com

Напомним, что вчера суд дал следователям добро на доступ к данным журналистов "Схем" по делу о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах.

Также мы писали о том, что в НСЖУ осудили решение суда, который открыл доступ ГБР к данным расследователей "Схем".