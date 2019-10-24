В Ровенской области на автодороге произошло ДТП с участием автобуса рейса "Киев-Варшава" и грузовика, в результате один из водителей погиб, трое пассажиров пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины области.

"24 октября в 03:25 на автодороге Киев-Варшава, недалеко от села Федоровка Сарненского района, произошло ДТП с участием автобуса Neoplan, который следовал из Киева в Варшаву, и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте трагедии. Трое пассажиров автобуса (взрослые) с травмами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 - подросткового возраста (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались. Силами работников Нацполиции и спасателей была проведена доставка пассажиров с места происшествия в актовый зал административного здания патрульной полиции в городе Сарны.

Спасатели ГСЧС при помощи спецоборудования деблокировали тело погибшего водителя из сильно поврежденного салона автобуса и провели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.

Для оказания помощи от ГУ ГСЧС были привлечены три единицы спецтехники и 9 спасателей. Причины аварии устанавливают работники полиции.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

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