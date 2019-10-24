Вчера украинцев взбудоражила новость о том, как 26-летняя женщина, воевавшая на Донбассе, похитила трехмесячного малыша в пгт Коцюбинском под Киевом.

"Страна" собрала все, что известно о преступнице.

Кто такая и зачем украла ребенка?

Похитительница ребенка - 26-летняя уроженка Бердичева Житомирской области. По словам журналистки Оксаны Богдановой, ее зовут Анастасия Полищук. И еще 5 лет назад она участвовала в Майдане как медик-волонтер, сообщала о 780 погибших на Майдане. После чего исчезла из поля зрения СМИ.

По данным полиции, женщина училась в одном из колледжей Житомирской области и получила образование воспитательницы детского сада. Проживала одна. С начала войны записалась в добровольческий батальон и воевала на Донбассе, где получила контузию.

Личная жизнь женщины не складывалась - ее первый муж находится в местах лишения свободы, забеременеть от него она не смогла. Вернувшись с войны, она приехала в жилой комплекс Киево-Святошинского района и познакомилась с молодым человеком. По данным полицейских, она забеременела от нового сожителя, но беременность была прервана. По ее словам, детей после этого случая она иметь не могла.

Впрочем, мысли о материнстве ее не покидали. Поэтому она продолжала вынашивать идеи, как стать мамой. Для этого в течение трех месяцев жила в хостеле, где подружилась с группой помощи молодым мамам. Правоохранители полагают, что таким способом женщина изучала обстоятельства, которые помогли бы ей завладеть чужим ребенком.

Кража произошла в среду утром, 23 октября, когда под предлогом обмена детскими вещами она встретилась у почтового отделения в Коцюбинском с матерью-одиночкой Женей Михайленко. Женщины разобщались и молодая мама попросила присмотреть за мальчиком новую знакомую, пока сама отлучилась на почту. Дождавшись этого подходящего момента, злоумышленница забрала трехмесячного малыша, вызвала такси и увезла ребенка.

Фото: Поліція Київської області/Facebook

План-перехват

Как только стало известно о похищении младенца в Коцюбинском, полицейские ввели план-перехват. Спустя некоторое время патрульная полиция остановила серебристый легковой автомобиль, который подходил на составленную ориентировку.

Таксист запомнил одну из клиенток - темноволосую женщина в очках,одетую в синюю жилетку и джинсы, которую отвозил в Киево-Святошинский район и показал место, где высадил незнакомку.

Поквартирный обход обнаружил в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки молодую девушку с младенцем искомого возраста. В разговоре девушка вела себя неуверенно, чем навела подозрения.

"Она сразу сообщила, что это ее ребенок, что она никому его не собирается отдавать", - рассказал начальник полиции Ирпеня Олег Петренко. Когда на место привели мать разыскиваемого ребенка, подозрения подтвердились.

Таким образом, ребенка нашли менее, чем за день. По факту похищения младенца открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины. Водитель такси в этом деле выступает свидетелем, а женщине за содеянное грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киевской области/Facebook