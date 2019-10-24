На этих выходных, 26 октября, в центре Киева пройдет акция с требованием урегулировать законный доступ пациентов к медицинскому каннабису под названием "Конопляный марш свободы". Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Требованием организаторов марша является немедленное внесение в Верховную Раду и рассмотрение законопроекта о медицинском каннабисе.

Также сообщается, что сбор участников мероприятия состоится в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. Затем участники отправятся в правительственный квартал. Окончание акции запланировано на 16:00.

Фото: facebook.com

Напомним, что власти обещают, что в Украине легализируют марихуану, но не в турборежиме.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" подготовили законопроект о легализации марихуаны в Украине.