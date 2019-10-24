В Ямпольском районе Винницкой области произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

ДТП произошло вблизи села Писаревка. Автомобиль "ВАЗ 21093", за рулем которого был 52-летний местный житель, пошел на обгон. В это время по встречной полосе ехала машина Audi А6. За рулем иномарки был 70-летний житель одного из сел района. Избежать столкновения не удалось.

Фото: vn.npu.gov.ua

В результате аварии водители обеих машин погибли на месте. От полученных травм также погиб 27-летний пассажир "ВАЗ 21093".

Фото: vn.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Фото: vn.npu.gov.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что под Винницей в ДТП угодил отец с пятью своими детьми в салоне авто.

Также мы писали о том, что летом в аварии под Винницей погибли четыре человека и пострадали двое детей.