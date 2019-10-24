Депутат фракции "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отрицает, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы "слугам". Об этом Железняк рассказал Радио Свобода.

"Это, как минимум, нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеге (Галине Васильченко - Ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал", - заявил он.

Железняк допускает, что у Яценко мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, но уверяет, что тот не являлся лично на комитет. "Возможно, он работал какими-то другими методами", - допускает депутат "Голоса".

В то же время, он готов при необходимости также пройти проверку на детекторе лжи. "Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", - заявил Железняк.

Напомним, что САП уже расследует дело против "11 друзей Дубинского", которых "слуги народа" обвинили в коррупции. 18 октября разгорелся скандал в "Слуге народа" из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых "площадок нардепа Яценко" - электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Площадки-посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен. В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Подозревали, что часть депутатов СН отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

После этого Зеленский заявил, что все члены финкомитета Рады должны пройти проверку на полиграфе.

Первым прошел проверку нардеп Александр Качура, затем Александр Дубинский, а вот экспертиза по Давиду Арахамии перенесли на сегодня.