23 октября Украину потрясла новость. Под Киевом, в поселке Коцюбинское, неизвестная женщина, представившись волонтером, украла ребенка, пока его мама зашла на почту.

Как оказалось, это была ранее контуженная участница АТО, которая служила на Донбассе в одном из добробатов.

Полиция объявила план "Перехват" и в тот же день трехмесячного малыша вернули матери. Разбирались, что известно о происшествии сутки спустя.

Как украли ребенка

Утром 23 октября в пгт Коцюбинское девушка, которая представилась волонтером, встретилась с малоимущей семьей и сказал, что хочет помочь.

В Коцюбинском проживает много переселенцев из Донбасса - там у них целая община. Правда, доподлинно неизвестно, откуда была мать украденного ребенка.

Мать вместе с похитительницей прошла к почте, а когда зашла в здание, оставила малыша на попечение "волонтера". Когда же она вышла - оказалось, что ни ребенка, ни женщины на месте не было.

Мать позвонила в полицию, которая объявила план "Перехват" и бросилась разыскивать мальчика. Были объявлены приметы похитительницы: на вид 25 лет, темные волосы, очки, одета в джинсы и синюю жилетку, приехала на серебристом Lanos.

Как нашли ребенка

Днем полиция сообщила о том, что малыша нашли в районе Софиевская Борщаговка. Это заняло 5 часов. Выйти на след удалось после того, как патрульная полиция по ориентировке остановила автомобиль, на котором приехала "волонтер", это оказалось такси.

Таксист запомнил одну из клиенток - темноволосую женщина в очках,одетую в синюю жилетку и джинсы, которую отвозил в Киево-Святошинский район и показал место, где высадил незнакомку.

После этого полиция начала обходить все квартиры в указанном доме. В одной из них находилась молодая женщина с ребенком примерно трехмесячного возраста. По данным полиции, она вела себя подозрительно.

На место привезли мать из Коцюбинского, которая узнала сына. После этого лже-волонтер попросила прощения у матери и заявила, что хотела взять малыша на время, а потом вернуть его.

Полиция обнародовала видео возвращения ребенка. На нем видно похитительницу и мать ребенка. Киднепперша говорит, что не забирала младенца: "Ребенка вы забрали? Нет".

Малыш оказался жив и невредим, но его передали на осмотр медикам. А похитительницу задержали. Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Свидетелем по делу проходит водитель такси.

Что известно о похитительнице

Ей 26 лет. Родом она из Бердичева. Училась на воспитательницу в колледже. Была в зоне АТО в составе одного из батальонов, получила контузию. После этого вернулась в Киев, где жила в Киево-Святошинском районе.

Там познакомилась с молодым человеком, который по ее словам оказался в местах лишения свободы, а она забеременела. Беременность решила прервать, после чего оказалось, что она не может иметь детей. По другим данным, у нее случился выкидыш.

В полиции сообщили, что женщина поставила себе цель - иметь ребенка. Она поселилась в хостеле и присоединилась к волонтерам, помогающим молодым мамам. Правоохранители изучают информацию о том, что она сознательно планировала похищение.

По некоторой информации, за три дня до похищения в переписке она сообщила знакомой, что родила ребенка и прислала фото младенца.

Похищение ребенка на Оболони

Это не первый случай похищения ребенка в столице. Последняя громкая история произошла на Оболони, где ребенка украли прямо из детского сада.

Отец пришел за старшим ребенком, а коляску с малышом оставил под лестницей, а когда вернулся - дочки не было. Похитительницу быстро нашли. Ей оказалась 20-летняя Даяна Шаль. Она заявила, что незадолго до этого потеряла собственного ребенка и хотела скрыть этот факт.

Позже появилась информация, что ребенка она могла использовать, чтобы просить деньги. До этого она регулярно просила у знакомых крупные суммы денег якобы себе на лечение от четвертой стадии рака, создавала закрытые сообщества в соцсети для сбора средств себе. А незадолго до похищения сообщила друзьям, что родила дочь с гидроцефалией, и ей также нужны деньги.

Суд приговорил ее к двум годам отбывания наказания в уголовно-исправительном учреждении. "Это не колония, там легче режим, но отбывать наказание она будет реально", - прокомментировали решение в суде.