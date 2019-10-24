В Днепре 23 октября по ночным улицам разгуливал голый мужчина. Об этом сообщил днепровский Telegram-канал Х@@@ый Днепр.

Фото: t.me

Нудист был замечен в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги. Как можно увидеть на видео, мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Днепре из окна выпала голая женщина с котом.

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