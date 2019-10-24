Глава ПЦУ Епифаний во время визита в США встретился с госсекретарем США Майком Помпео и заявил о нарушении религиозных свобод в так называемых "ЛДНР" и Крыму.

В своем Twitter Помпео заявил, что защита свободы вероисповедания для всех украинцев со стороны Епифания заслуживает похвалы. Также госсекретарь поздравил митрополита с получением награды "Athenagoras Human Rights Award".

Фото: twitter.com/SecPompeo

Глава ПЦУ Епифаний в Twitter также подтвердил, что встретился с госсекретарем США Майком Помпео. "Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них - позорная ситуация со свободой вероисповедания в оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины", - написал глава ПЦУ.

Фото: twitter.com/Epifaniy

Визит Епифания в США - первый после его избрания главой ПЦУ.

Напомним, что в Греции признали автокефалию ПЦУ. Но после этого два греческих митрополита заявили, что не признают новую украинскую церковь.