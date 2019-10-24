Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины. Об этом сообщает CNN.

"Федеральный судья в среду, 23 октября, дал Государственному департаменту 30 дней на публикацию документов, связанных с Украиной, включая общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани", - говорится в сообщении.

В иске, поданном наблюдательной организацией American Oversight, требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

До этого Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

В сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.

Напомним, что Washington Post написала о разлагающем влиянии США на Украину.

Также мы писали о том, что руководитель посольства США в Украине сдал Трампа перед Конгрессом.