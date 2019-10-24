Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна поднялась сразу на семь пунктов в международном рейтинге Doing Business-2020 (его ведут Всемирный банк и Международная финансовая корпорация - Ред.) и занимает сейчас 64 место среди 190 стран.

Об этом глава Кабмина написал в своем Facebook.

"Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран. Что это значит? Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.

И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции.

За последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам:

Защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях и компонентой.

Получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введению системы онлайн-уведомлений, а также уменьшению стоимости разрешений на строительство в пределах Киева", - написал премьер-министр.

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кстати, Россия в рейтинге Doing Business-2020 поднялась до 28-й позиции с прошлогодней 31 строчки.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Гончарук назвал новый курс доллара, который заложат в проект бюджета.

Так же мы рассказывали, что премьер Гончарук рассказал, как будем отдыхать на Новый год.