Власти Болгарии отрицают какую-либо связь своей страны с обнаруженным в Великобритании грузовиком, в котором нашли 39 трупов. Эта машина не заезжала в Болгарию (откуда, как сперва сообщалось, она якобы прибыла на остров - Ред.) с 2017 года.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, как сообщает "Укринформ".

"Грузовой автомобиль марки Scania принадлежит фирме, владельцем которой является гражданка Ирландии. Транспортное средство с болгарскими регистрационными номерами зарегистрировано в июне 2017 года. Авто выехало с территории страны в том же 2017 году, и больше не заезжало в Болгарию", - отметил Бойко Борисов.

Болгарский премьер также уточнил, что правоохранительные органы страны предоставляют своим британским коллегам необходимую помощь в расследовании и выяснении всех обстоятельств ЧП.

Напомним, на территории индустриального парка в Эссексе обнаружили грузовик с регистрационными номерами Болгарии, в котором находились 39 трупов. Сейчас ведется идентификация покойников, следствие устанавливает обстоятельства трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что в истории с грузовиком, в котором на востоке Англии нашли 39 трупов, всплыл Крым.