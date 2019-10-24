В США и не думает стихать скандал, вызванный телефонным разговором президентов Трампа и Зеленского. После того как перед Комитетом Палаты представителей выступил Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, глава Белого дома заявил, что не знает кто это такой.

По традиции Дональд Трамп отбил в Twitter очередную атаку против себя.

"Непримиримый оппонент Трампа республиканец Джон Беллингер представляет также непримиримого оппонента Трампа Билла Тейлора (которого я не знаю) в показаниях перед Конгрессом.

Демократы дают республиканцам нулевое представительство и нулевую прозрачность (в расследовании обвинений в деле об импичменте - Ред.). Кто-то думает, что это справедливо? Несмотря на то, что не было никакой "услуги за услугу" (помощь Украине в обмен на расследование против сына Джозефа Байдена, Хантера - Ред.).

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что республиканцы устроили драку, чтобы сорвать дачу показаний в Конгрессе по импичменту Трампа.