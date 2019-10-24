Сегодня, 24 октября, киевское Динамо проведет свой третий матч группового турнира Лиги Европы. На НСК "Олимпийский" "бело-голубые" сразятся с Копенгагеном.

Эты игру в прямом эфире покажет канал Футбол 2, трансляция со стадиона начнется в 21.50. А "Страна" традиционно свой онлайн-репортаж на сайте начнет в 21.00.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции оценил Копенгаген как сильного соперника.

"Футболисты Копенгагена хорошо подготовлены физически, очень дисциплинированы. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный. Чтобы взять верх над Копенгагеном, надо не только перебегать эту команду, но и переиграть... Важность каждого поединка для нас сейчас просто колоссальна. Нужно идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата, который нужен клубу. Ждем поддержки трибун. Для нас это очень важно" - сказал Алексей Михайличенко.

По его словам, все матчи для Динамо являются сейчас определяющими - и в Лиге Европы, и в чемпионате Украины, и в Кубке Украины.

А вот главный тренер датчан Столе Сольбаккен заявил перед игрой, что уважает соперника, но не испытывает страха.

"Мы видели много матчей Динамо. Это все еще очень хорошая команда, хотя Шахтер покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше. Мы не боимся, но уважаем соперника. Мы уже играли на этом стадионе против Днепра. Мы ожидаем два сложных матча против Динамо. Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - сказал Сольбаккен.

Положение команд в группе В перед тртьим туром Лиги Европы

Фото: terrikon.com