Данные Центральной геофизической лаборатории Украины подтвердили информацию "Страны" о проблемах с воздухом в Киеве (мы рассказывали об этом в материале "Можно видеть, чем мы дышим. В Киеве воздух грязнее, чем в Пекине - Ред.).

Несмотря на заверения премьера Гончарука, что с воздухом в столице все нормально, данные наблюдений говорят о том, что концентрация вредных веществ в воздухе Киева значительно превышена. Об этом LB сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Фото: lb.ua

В киевском воздухе превышена концентрация пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида. По данным стационарных постов наблюдений обсерватории с 15 по 21 октября в воздухе столицы отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию.

Взвешенные вещества (пыль) в 1,1-1,4 раза превышали норму на проспекте Победы (возле метро "Святошин"), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасская и Семена Скляренко.

Диоксид серы (сернистый газ, химическая формула SO2) в 2,1-2,7 раз превышал граничные показатели на проспекте Победы и Оболонском, Демиевской площади; в 1,4-1,9 раз на всех остальных постах города. Отметим, что это бесцветный газ с специфическим запахом "загорающейся" спички, который переходит в состояние сернистой кислоты. Провоцировать появление могут выхлопные газы с автомобилей, а также сжигание угля и мазута на теплоэлектростанциях. Выкиды диоксида серы могут усиливать нарушение функций дыхания (воспаление носоглотки, кашель, хрипота в горле, бронхит), особенно опасно для людей с астмой.

Оксид углерода (СО) в 4,0-4,9 раз превышал норму на улицах Каунасская и Семена Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской. Напомним, угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, в тяжелых случаях может привести к потери сознания.

Формальдегид в воздухе превышал в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы. В атмосферу попадает через выхлопы из авто, мусоросжигательных заводов, деревообрабатывающих фабрик. Формальдегид вызывает воспаление глаз, зуд, сыпь.

Кроме того, в Центре отметили, что никакого превышение не наблюдалось на проспекте Науки, где собственно находится обсерватория. Однако, чат-боты все выходные показывали другие результаты и относили проспект Науки к одному из самых загрязненных районов Киева.

"Загрязнение воздуха связано с метеорологическими условиями", - уточнили в Центральном геофизической обсерватории имени.