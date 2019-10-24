В зоне ООС на Донбассе погиб украинский артиллерист
Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в среду, 23 октября. Об этом сообщила пресс-службы Министерства внутренних дел в Facebook.
Фото: Facebook/МВС України
Согласно ему, старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков погиб во время выполнения боевого задания на передовой.
МВД выразило соболезнования жене, друзьям и близким военного.
Скриншот: Facebook/МВС України
Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Вячеслав Кубрак - командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. .
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