Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в среду, 23 октября. Об этом сообщила пресс-службы Министерства внутренних дел в Facebook.

Фото: Facebook/МВС України

Согласно ему, старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков погиб во время выполнения боевого задания на передовой.

МВД выразило соболезнования жене, друзьям и близким военного.

Скриншот: Facebook/МВС України

Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Вячеслав Кубрак - командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. .

Также мы писали, что под вражеским обстрелом в зоне ООС погиб украинский военный.