Сивохо заявил, что нужно платить пенсии людям, живущим на неподконтрольной части Донбасса
Шоумен Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, что живут на временно не контролируемой территории.
Об этом Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии. Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", - написал он.
В числе проблем, которые обсуждали на выездном заседании Сивохо также назвал дискриминацию и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине.
По его словам, систему нужно упростить, продлить с 60 дней до 1 года.
Еще одной проблемой он считает контроль при пресечении границы, особенно детям с одним родителем.
Ранее "Страна" сообщала, что Сивохо назвал три главные задачи на посту советника секретаря СНБО по Донбассу.