Шоумен Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, что живут на временно не контролируемой территории.

Об этом Сивохо написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии. Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", - написал он.

В числе проблем, которые обсуждали на выездном заседании Сивохо также назвал дискриминацию и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине.

По его словам, систему нужно упростить, продлить с 60 дней до 1 года.

Еще одной проблемой он считает контроль при пресечении границы, особенно детям с одним родителем.

Ранее "Страна" сообщала, что Сивохо назвал три главные задачи на посту советника секретаря СНБО по Донбассу.