Сегодня на Закарпатье четырем из 15 пациентов, которые больны дифтерией, был введен весь запас лечебной сыворотки - 8 ампул из тех, что имеются в области (минимальная доза – по две ампулы каждом). Об этом сообщил директор КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк, передает Областной Центр здоровья.

Как отмечается, Закарпатье обращается в Минздрав и другие области с просьбой сделать перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупался несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии.

При этом в аптеках антидифтерийная сыворотка тоже отсутствует. Ранее она поставлялась в Украину из России. По словам Поляка, у ближайших соседей – в Польше ориентировочная стоимость дифтерийного анатоксина достигает 18 грн. за ампулу. Однако, поскольку эти лекарства не зарегистрированы в Украине – закупать и ввозить их согласно действующему законодательству, нельзя.

Скриншот: Facebook/Елена Суханова

Ранее сообщалось, что в Ужгороде впервые за 10 лет появилась дифтерия, заболели 15 человек.

Также мы писали, что ВОЗ выделит 200 ампул сыворотки от дифтерии, которой сейчас нет в Украине.