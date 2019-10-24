На российском телеканале "Спас" объявили о запуске реалити-шоу "Остров", на котором участники будут месяц жить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер в качестве послушников. Об говорится на сайте канала.

Как отмечается съемки реалити-шоу стартуют в ноябре. В данный момент "Спас" ищет героев. "Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Узнай себя и мир монастырской жизни. Стань одним из добровольцев" — говорится в анонсе на сайте канала.

Телеканал "Спас" принадлежит Русской православной церкви.

Видео: YouTube/Телеканал "СПАС"

Ранее сообщалось, что в сети распространяют фейк про покупку Петром Порошенко Дизель шоу.

Также мы писали, что Людмила Барбир покинула "Танцы со звездами". Чем она запомнилась на шоу, интересные факты из жизни.