Российский телеканал объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
На российском телеканале "Спас" объявили о запуске реалити-шоу "Остров", на котором участники будут месяц жить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер в качестве послушников. Об говорится на сайте канала.
Как отмечается съемки реалити-шоу стартуют в ноябре. В данный момент "Спас" ищет героев. "Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Узнай себя и мир монастырской жизни. Стань одним из добровольцев" — говорится в анонсе на сайте канала.
Телеканал "Спас" принадлежит Русской православной церкви.
Видео: YouTube/Телеканал "СПАС"
Ранее сообщалось, что в сети распространяют фейк про покупку Петром Порошенко Дизель шоу.
Также мы писали, что Людмила Барбир покинула "Танцы со звездами". Чем она запомнилась на шоу, интересные факты из жизни.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.