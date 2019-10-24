Военнослужащие, которые самовольно покинули военную часть или место службы, дезертировали из армии и других военный формирований или добровольно сдались в плен, не буду входить в численность ВСУ и других военных формирований.

Соответствующий Закон № 161-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" официально опубликован в газете "Голос України" 19 октября. Закон вступил в силу 20 октября, передает Юрлига.

Отмечается, что отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь период обучения предоставляется, среди прочего, гражданам призывного возраста, обучающимся:

в заведениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка утрачивает силу; в заведениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (краткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам степенной системы образования; в заведениях профессионального предвысшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей степени образования; в заведениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, проходящим военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и воинских учебных подразделениях заведений высшего образования. Такая отсрочка предоставляется на весь период проведения военной подготовки и на срок, который длится от завершения такой подготовки до присвоения гражданину Украины первичного военного звания офицерского состава, но не дольше чем до конца текущего года после завершения подготовки.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности будет предоставляться также

педагогическим работникам, получившим высшее образование, основным местом работы которых являются заведения общего среднего образования, при условии полной нагрузки на занимаемой должности, - на весь период их работы по специальности;

священнослужителям, закончившим заведения высшего или среднего духовного образования и занимающим должность в религиозных организациях, действующих на основе устава (положения), зарегистрированного в установленном порядке, - на время исполнения обязанностей священнослужителя;

лицам, имеющим степень доктора философии (кандидата наук) / доктора искусств или доктора наук и работающих на должностях по специальности в соответствии с группой специальностей по областям знаний (науки) / искусств, по которым присуждена научная/образовательно-творческая степень, - на весь период их работы по этой специальности.

Военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших военные части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, если иное не определено законодательством. Началом приостановления военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, уведомления командира (начальника) военной части о совершенном уголовном правонарушении.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, увольняются с должностей и считаются не исполняющими (не несущими) обязанностей военной службы. Контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и осуществления продовольственного, вещного, других видов обеспечения таким военнослужащим приостанавливаются.

Время приостановления военной службы военнослужащим не засчитывается в срок военной службы, выслуги в военном звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначение пенсии. На них не распространяются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

Военнослужащие, военная служба которым приостановлена, не входят в численность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Военнослужащие, военная служба которым приостановлена и в отношении которых обвинительные приговоры суда вступили в законную силу, подлежат увольнению с военной службы, кроме военнослужащих, которым приговором суда определена мера наказания в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне.

Для военнослужащих, в отношении которых судом вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу, или в отношении которых закрыто уголовное производство в соответствии с УПК, военная служба и действие контракта продолжается. В таком случае срок приостановления военной службы засчитывается в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначение пенсии, а также в срок выслуги лет для присвоения очередного военного звания, и возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

За все время необоснованного приостановления военной службы таким военнослужащим выплачивается недополученное денежное и осуществляются недополученное продовольственное, вещное и другие виды обеспечения.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон, по которому можно лишать званий дезертиров и сдавшихся в плен.

Также мы писали, что дезертиров лишат денежного обеспечения и исключат из Вооруженных сил Украины.