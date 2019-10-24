После пяти месяцев у власти президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшие недели грозит целый ряд вызовов. На кону судьбоносные для Запада решения, и любая разумная администрация США уже развернула бы активную дипломатию. Администрация же Трампа бездействует.

По этому поводу бьет в набат близкая к демократам газета Washington Post.

Зеленский намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии в попытке возродить обреченный план мирного урегулирования на востоке Украины. Помимо этого, для его администрации надвигается крайний срок на переговорах по новой сделке о российском газовом транзите в Западную Европу через Украину, - для Киева это ключевой источник доходов, уже не раз приводивший к острым двусторонним конфликтам.

И наконец, Зеленский добивается нового соглашения с Международным валютным фондом, который уже предоставил Украине ряд необходимых ссуд, и чье одобрение успокоит западных кредиторов и инвесторов. Для этого потребуется, чтобы 41-летний президент, новичок в большой политике, доказал свою независимость от олигарха, который поддерживал его президентскую кампанию, а ранее - карьеру телеюмориста. Магнат Игорь Коломойский напугал МВФ, пытаясь откатить назад национализацию банка, предположительно замешанного в махинациях, и потребовав миллиардной компенсации.

Таким образом, по мнению газеты, украинское руководство крайне нуждается в помощи США. Но, как сокрушается близкое к демократам СМИ, высокопоставленных американских чиновников в Киеве не видно.

Американскую дипломатию на Украине, как считает издание, подорвали президент Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани (Rudolph Giuliani)

"Это господин Джулиани убедил господина Трампа отозвать с Украины расторопного посла Мэри Йованович (Marie Yovanovitch), которая бросала вызов его сомнительным соратникам. Сейчас эта должность пустует. Временному поверенному в делах в Киеве Уильяму Тейлору (William Taylor) во вторник предстоит дать перед Конгрессом показания о попытках г-на Трампа и г-на Джулиани надавить на г-на Зеленского, чтобы тот начал расследование против демократов в обмен на встречу в Белом доме и военную помощь.

Заместитель помощника госсекретаря по Украине Джордж Кент (George Kent) сообщил Конгрессу, что в начале этого года Украину вывели из его компетенции. А "опытнейший дипломат" Курт Волкер (Kurt Volker), с 2017 года представлявший США на украинско-российских мирных переговорах, покинул свой пост в прошлом месяце, когда вскрылось его участие в кампании нажима", - пишет газета.

"Таким образом Зеленский брошен на произвол Путина, который ценой мирного урегулирования видит фактическое расчленение Украины, и президента Франции Эмманюэля Макрона, который ясно дал понять, что хотел бы отменить санкции ЕС против России. Между тем, Зеленский испортит себе репутацию в финансовых столицах, если не порвет с Коломойским. Но в Вашингтоне нет никого, кто бы донес до него эту мысль: напротив, Трамп добивается сугубо личных политических выгод, а Джулиани действует заодно с самыми неприглядными из украинских чиновников и бизнесменов.

После многолетней борьбы за независимость от России и попыток задушить коррупцию и придать новый импульс экономике Украина с избранием Зеленского получила призрачный шанс на успех. В своей предвыборной кампании Зеленский обещал «осушить политическое болото». Свое обещание он еще вполне может выполнить. Но если он и преуспеет, это произойдет вопреки разлагающему влиянию США", - отмечает издание.

Напомним, на пресс-конференции 18 октября "американский Богдан" проболтался о том, что Трамп не выделил Украине 400 миллионов долларов, чтобы подтолкнуть Зеленского к расследованию против Джо Байдена, своего конкурента на будущих выборах.

Также мы писали, что республиканцы-конгрессмены сорвали выступление высокопоставленной чиновницы из Пентагона относительно импичмента Трампа.