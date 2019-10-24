Женщиной, которая в среду, 23 октября выкрала трехмесячного ребенка в Коцюбинском в Киевской области оказалась медик-волонтер Анастасия Полищук, которая принимала участие в событиях на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом сообщила журналист Оксана Богданова на своей странице в Facebook.

Фото: kp.ua

По ее словам, около пяти лет назад Полищук заявила о 780 погибших на Майдане, однако после этого исчезал из поля зрения СМИ до этого момента.

Скриншот: Facebook/Оксана Богданова

Ранее "Стране" стало известно, что похитительнице 26 лет, она училась на воспитательницу и в одном из добровольческих батальонов находилась в зоне АТО.

Как сообщалось, полицейские нашли младенца, которого утром 23 октября похитили в пгт Коцюбинское под Киевом. С ним все в порядке. Также правоохранители установили и задержали в Софиевской Борщаговке похитительницу. Сейчас полицейские устанавливают причины, по которым женщина пошла на преступление.