Лидер партии "Единая Россия" и премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщили в пресс-службе Единой России.

"На встрече, которая прошла в среду вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями", - говорится в сообщении.

Предыдущая встреча Виктора Медведчука и Юрия Бойко с Дмитрием Медведевым прошла в июле 2019 года. На ней Медведев заявил, что Россия "пока не получила внятных сигналов о том, какой курс будет проводить Зеленский" и ждет выборов в Раду.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком и подтвердил скорый обмен пленными, а также о том, что Медвечук заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоится в ближайшие дни.