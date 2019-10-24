Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распределил полномочия в ведомстве, отставив за собой департамент процессуального руководства расследованиями уголовных дел в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщила бывший Министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Генеральный прокурор Рябошапка определился-таки с распределением полномочий в своем офисе. Но самое важное тут, что департамент процессуального руководства расследованиями уголовных дел в Государственном бюро расследований, мсье Рябошапка оставил за собой. Не доверил никому", написала Лукаш.

По ее словам, с одной стороны это говорит о прекрасных и доверительных отношениях внутри коллектива единомышленников, а с другой - что все вопросы по поводу дел Свинарчука и Петра Порошенко надо задавать непосредственно Рябошапке.

"Он сам назначил себя ответственным за весну, которой явно не будет. Следим за его руками и очковтирательством", - отметила экс-министр.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

Ранее сообщалось, что Лукаш рассказала о новых подробностях в деле Стерненко и заявила, что Рябошапка покрывает убийцу.

Также мы писали, что Лукаш раскритиковала "жалкие оправдания" генпрокурора Рябошапки на Комитете Рады.