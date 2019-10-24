Артисты хора им. Веревки, который несколько дней назад угодил в громкий скандал из-за песни о Валерии Гонтаревой, записали видеообращение к жителям юго-востока Украины и россиянам в частности.

Соответствующее видео они разместили в YouTube.

На камеру артисты хора рассказывают, что у них есть родственники в России. Некоторые участники родились на не контролируемой сегодня территории.

"Я считаю, что искусство обладает такой могучей силой единения людей, потому что оно направлено на эмоциональное восприятие и оно очищает душу человека", - отметил худрук хора.

Он добавил, что противостояния между россиянами и украинцами никогда не было, а мир можно достигнуть только лишь путем переговоров.

Напомним, в прошлые выходные хор имени Веревки во время "Квартала 95" спел о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, в соцсетях появились призывы ликвидировать хор и лишить его господдержки

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