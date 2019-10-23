Глава Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом он сообщил в интервью изданию Сегодня.

"Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата "нормандской встречи". И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет", - отметил украинский президент.

Зеленский сказал, что в 2016 году "нормандский формат" был остановлен и с того времени не прошло ни одной встречи лидеров "Нормандской четверки". Поэтому представители предыдущей власти, по словам главы государства, не понимают, зачем говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь.

Кроме того, Зеленский отметил, что на Западе все хотят отведения войске, но у Украины есть свои условия для этого.

"Все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, и разведение войск все поддерживают. Конечно, когда будет действительно нормальный высокий уровень безопасности на КПВВ, находящихся на участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать", - подчеркнул Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, о чем в Японии президент Зеленский говорил с коллегой из Бразилии.

Также мы рассказывали, что Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым и пригласил его в Киев.