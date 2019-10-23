В Подольском и Дарницком районах Киева два разных мужчины приставали к несовершеннолетним девочкам.

Об этом информирует киевская полиция.

Один из них подстерег школьницу на улице Михаила Драгоманова, 18 в арке. Второй злоумышленник проследовал с 10-летним ребенком до парадного на улице Краснопольской, где она живет. А когда они зашли в здание, начал приставать к ней. Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

Приметы: по словам заявительницы, незнакомец - худощавого телосложения ростом примерно 150 сантиметров с коротким темными волосами и наушниками на голове.

Был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р".

Для отработки этих сообщений на адреса выезжали следственно-оперативные группы, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции.

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