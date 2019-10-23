Появилось видео момента ДТП в Киеве на улице Копыловской, где девушка перебегала дорогу с ребенком и угодила под автомобиль.

Видео размещено на странице портала "Киев оперативный" на странице в Facebook.

На кадрах видно, как мать берет за руку ребенка и на авось перебегает с девочкой дорогу. К счастью, все остались живы.

"Сейчас с девочкой все более-менее нормально, обычно без последствий не обошлось, но реабилитируется. Это видео может служить наглядным примером родителям, которые не обучают своих детей правилам безопасности при переходе дороги", - говорится в аннотации к видео.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Киевом Audi насмерть сбил троих пешеходов, которые перебегали дорогу у заправки.

Также мы публиковали видео, как в Киеве грузовик сбил пешехода, который перебегал дорогу.