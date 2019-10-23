В городе Бородянка Киевской области от дежурной по станции железнодорожного вокзала поступило сообщение в полицию о том, что неизвестный мужчина залез на вагон поезда и его ударило током.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и скорая. Мужчину госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. У него термические ожоги, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как оказалось, таким образом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 29-летний молодой человек решил экстремально развлечься, но не рассчитал свои силы.

Он зацепился за провода под высоким напряжением и не удержался на ногах.

К счастью, местному жителю повезло, что он остался жив, ведь такое развлечение могло обернуться трагедией. Инцидент полиция задокументировала как несчастный случай.

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