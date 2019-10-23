Правительственные газеты "Урядовый курьер" и "Голос Украины" нельзя закрывать хотя бы по той причине, что в них печатаются законы.

Об этом пишет глава киевского отделения "Всеукраинский комитет народного контроля" на своей странице в Facebook.

"Объясняю, для чего законы публикуются в газетах "Урядовый курьер" и "Голос Украины" для тех, кто не знает. Для того, чтобы у гражданина Украины был эталонный справочник. Напечатано - не исправишь без голосования Рады. Особенно, когда есть такие ситуации, как с ликвидацией налоговой милиции. Или права не отдавать полицейскому водительское удостоверение в руки", - пишет он.

По словам Бовсуновского, все зависит от нюансов.

"Каждая запятая, каждое слово имеют значение. Не напечатано - задним числом исправляй на сайте сколько хочешь раз. А КСЗИ и всякие процедуры этому только мешают, поэтому лучше объявить их вражескими и тоже запретить. Таких полномочий в Украине еще не было. Это даже круче бешеного принтера, бешеный егав", - пишет он.

Ранее "Страна" информировала, что Кабмин инициировал отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер"

Ранее Дмитрий Дубилет заявил, что Кабмин не хочет печатать законы не только в "Урядовом курьере", но и "Голосе Украины".