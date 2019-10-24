Сегодня произошло то, о чем говорили еще на прошлой неделе, но мало кто мог в это поверить. Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главного следователя Майдана Сергея Горбатюка.

Сам "майданный" прокурор заявил, что еще не знакомился в кадрах с приказом об увольнении и пока еще не освободил свой кабинет на Борисоглебской - здании ГПУ, где он был полноправным хозяином все 5 лет после назначения его начальником сначала Департамента, а потом и Управления специальных расследований.

Пойдет в суд

Наши источники в ГПУ из числа знакомых опального прокурора говорят, что Горбатюк будет непременно подавать иск в суд о незаконном увольнении (о чем, впрочем, уже заявил сам Горбатюк).

Но на этом пути его вряд ли ждет славная победа.

Ведь такие иски подсудны Окружному админсуду Киева, судей которого так вдохновенно прослушивал под предлогом старого производства о нападении на журналистку Татьяну Чорновол Горбатюк. И потом не менее вдохновенно выступал перед прессой на пару с директором НАБУ Артемом Сытником, обнародуя протоколы аудиофиксации разговоров председателя ОАСК Вовка и других судей.

Так что в админсуде Киева друзей у Горбатюка нет и его иск могут заволокитить или отказать в удовлетворении по каким-то формальным причинам. Поэтому у него остается надежда только на апелляционные и кассационную инстанции. Но тут тоже может быть не все гладко.

По данным наших источников в ГПУ за время работы начальником Управления специальных расследований Горбатюк и его подчиненные строчили "как из пулемета" жалобы в ВККС и ВСП на судей и сумели перессориться со многими представителями судейского корпуса.

"Думал, что будет расследовать всю жизнь дела Майдана"

За глаза в Генпрокуратуре Горбатюка называют склонным к нарциссизму и самолюбованию.

"Он так уверовал в свое мессианство по расследованию дел Майдана, что думал - будет заниматься этим всю жизнь. И стал в прокуратуре своеобразным поздним Ющенко-демагогом. Мог часами краснобайствовать перед журналистами о расследовании дел Майдана и показывать стопки накопленных томов, которые в основном составляли переписку с разными органами и в процессуальном плане с точки зрения доказывания вины в суде были не более чем макулатурой. Горбатюк в последнее время перессорился со всеми начальниками на работе - старыми и новыми и уже давно и прочно ушел в свой глубокий дзэн. Думал что его не тронут, но просчитался", - поделился мнением о Горбатюке наш источник в Генпрокуратуре.

Ранее о Горбатюке также высказывалась экс-следователь важняк ГПУ Галина Климович,которая застала раннего Горбатюка так как он в прокуратуре работает с 2004 года. Климович отмечала, что даже не знала, что рядом с ней работал такой своевольный следователь.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко и вовсе обзывал Горбатюка энергетическим вампиром который пил из него кровь. Заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак сегодня рассказал в комментарии "Судебно-юридической газете", что лично уговаривал руководителя Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка пойти на аттестацию.

"Я с Сергеем Викторовичем беседовал вплоть до последнего времени практически каждый день. В том числе и по поводу его участия в аттестации прокуроров. У нас на этот счет были дискуссии, разговоры. Но в итоге он написал заявление на прохождение аттестации неустановленного образца", - рассказал Чумак.

Сам нарвался на увольнение

Как сообщает телеграмм-канал "Политика Страны", руководство Генпрокуратуры действительно не стремилось уволить Горбатюка.

"Хотя на его увольнении с самого начала настаивал Офис президента. Но Рябошапка, который сильно стал прислушиваться к западным посольствам и грантовым организациям, не хотел этого делать.

Однако неожиданно сам Горбатюк стал в позу, отказавшись заполнять заявление в установленной форме ("Страна" об этой истории уже подробно писала - Ред.).

Генпрокурор, который публично пообещал уволить всех, кто так сделает, оказался в некотором затруднении.

Уволить Горбатюка - получить на себя ушат грязи со стороны тех, кого Дубинский называет "соросятами". Не уволить - потерять совсем лицо перед прокурорским коллективом, который он как раз нагибает на аттестацию.

Поэтому решено было уволить. Тем более, что это можно будет подать как шаг навстречу пожеланиям Андрея Богдана, дабы восстановить с ним коммуникацию", - пишет телеграм-канал.

В окружении Рябошапки негласно называют уволенного следователя Майдана - занозой в заднице, от которой толку "как с козла молока" и прогнозируют, что вероятнее всего Горбатюк еще некоторое время походит по эфирам с заявлениями о незаконном увольнении, а потом с помощью адвокатов семей Небесной сотни осядет где-то в прибыльной антикоррупционной ГО-шке.