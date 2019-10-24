"Полиграфгейт": "Слуга народа" на грани раскола

Вчера во власти был второй день "полиграфгейта" – скандальной истории с 12 "слугами народа" из финансового комитета парламента, которые якобы пытались за деньги сохранить коррупционные схемы на рынке оценки недвижимости и от которых потребовали пройти проверку на детекторе лжи. На второй день скандал достиг максимальной отметки, поскольку проверки депутатов полиграфом потребовал лично президент.

Правда, вся история с полиграфом фактически закончилась пшиком еще вчера днем, когда первый из 12 обвиненных депутатов прошел проверку на детекторе лжи. Естественно, с отрицательным результатом в отношении получения 30 тысяч долларов за неголосование на комитете.

Но это, конечно, не означает, что скандал затухнет. Потому что расследование коррупции в налоговом Комитете уже ведется со стороны САП.

Главное же в этой истории, что она продемонстрировала, насколько сильными уже являются противоречия между отдельными группами влияния внутри "Слуги народа".

Главный конфликт заложен в отношениях между "грантовско-прозападной" группой и группой Коломойского, буфером между которыми выступает группа "кварталовцев". И "кварталовцы", и "коломойцы" считают бывших грантоедов чужаками, которые не только ничего не делали для победы Зеленского, но большей частью (как, к примеру, премьер) даже находились в лагере Порошенко. И тем не менее, Зеленский из прекрасного японского далека поддержал именно "грантовскую" группу – видимо, потому, что у той более сильные позиции в электронных медиа и "Фейсбуке", а также из-за отсутствия в Японии Богдана.

Однако теперь предстоит возвращение Зеленского домой, после которого все может измениться.

Можно ли говорить с "чертями" на российском ТВ?

Еще один конфликт внутри "Слуги народа" был связан с малоизвестным до вчерашнего дня нардепом Шевченко, который, по мнению части фракции, совершил преступление – выступил с комментарием в эфире российского Первого канала.

Ничего из того, что говорил Шевченко, не противоречило позиции Зеленского и "Слуги народа". Больше того, нардеп публично сказал то, что все время подразумевает власть, но старается не акцентировать, – что выполнение Минска срывает не Россия, а радикальные националисты. И, тем не менее, на Шевченко набросились даже однопартийцы.

Между тем, как раз позиция этого депутата больше соответствует всему, что заявлял Зеленский еще накануне выборов. Как известно, будучи кандидатом, тот считал необходимым встретиться хоть с чертом, чтобы заключить мир. Больше того, президент и сейчас говорит, что очень хочет встречи с Путиным хоть в "нормандском" формате, хоть лично. А Шевченко даже не встречался ни с какими "чертями" – он просто вышел в эфир, чтобы донести до них точку зрения украинской власти.

Кстати, эту же позицию – переговоров с Путиным и даже с сепаратистами – разделяет большинство электората "Слуги народа". И потому, пожалуй, прав Шевченко, когда говорит, что его оппонентам нужно было идти не в партию Зеленского, а в БПП.

Правительство отказалось от своей программы

Правительство вчера удивило всех своим макропрогнозом на ближайшие три года. Удивило не в том плане, что там были какие-то потрясающие цифры, – скорее наоборот - тем, что никаких потрясающих цифр в макропрогнозе не было. Хотя должны были появиться.

Кабмин предложил на рассмотрение два варианта прогнозов – минимальный и максимальный. Так вот, по первому из них экономика должна вырасти за три ближайших года на 11%. По второму – на 17%. Второй вариант выглядел бы даже неплохим, если бы не тот факт, что он противоречит программе самого правительства.

Всего полтора месяца назад премьер объявил на всю страну, что рост экономики за ближайшие пять лет составит 40%. И это было не пустое обещание, а именно презентация программы все того же Кабмина, которая является не менее официальным документом, чем макропрогноз. А может, даже более официальным, поскольку утверждение программы правительства Радой – это вотум доверия ему от парламента.

Но кому теперь доверять? В сентябре Кабмин провозглашает, что за пять лет будет 40% роста, а в октябре – что за три года максимум 17%. Если попытаться совместить эти два прогноза, то получится, что в последние два года ближайшей пятилетки экономика должна расти более чем на 10% в год. То есть как китайская в годы ее бурного развития. Проблема в том, что наша экономика – не китайская, и у нас всего один раз за 28 лет независимости (в 2004-м) был рост на 11%. А после этого даже 5% роста были редкостью.

Можно предположить, что вчерашний макропрогноз является более реальным документом. Но что тогда делать с программой правительства? Уже сейчас объявить ее невыполненной? Если так, то тогда следующим шагом нужно проводить голосование парламента по его отставке.

Как долго в Украине будут взрываться гранаты?

Киев вчера был потрясен взрывом гранаты в одном из баров, в результате которого погиб ветеран АТО Дегтярев (который и принес ее), а также охранник бара, и была ранена прохожая. По нынешним временам подобные вещи уже не слишком впечатляют, однако взрыв гранаты в общественном месте столицы – это все-таки событие пока исключительное.

Судя по информации вчерашнего дня, в этой истории нет никакой политики и даже никакого криминала. Но, возможно, этим она и ужасна – что взрывы уже не связаны ни с политикой, ни с криминалом. Обыкновенный бытовой конфликт, который закончился трагедией.

И эта трагедия напомнила обществу о тех нерешенных проблемах, которые оставила после себя предыдущая власть. С одной стороны, страна по-прежнему переполнена нелегально вывезенным с Донбасса оружием, и не слышно ни об одной попытке власти массово решить этот вопрос. С другой стороны, остаются нерешенными социальные и психологические проблемы сотен тысяч ветеранов АТО – и это в обществе, где даже у обычных мирных граждан море социально-экономических проблем.

Все это должно напомнить и власти, и всему обществу, насколько взрывоопасной остается внутренняя ситуация в Украине – под тонким слоем растущего социально-экономического благополучия отдельных слоев населения. И если власть, с одной стороны, не решит вопрос окончания войны, а с другой – не сделает рост экономики и доходов населения приоритетом, все это закончится трагично.

Пакт Путина – Эрдогана

Главное международное событие, обсуждавшееся вчера, – заключенный накануне пакт Путина – Эрдогана о разделе Сирии. Именно так, используя исторические аналогии, можно назвать соглашение, подписанное президентами России и Турции в Сочи. Причем, несмотря на очевидные аналогии, никакого протеста в мире это соглашение не вызвало. Наоборот, мир, похоже, вздохнул свободно.

Путин и Эрдоган договорились о завершении турецкой военной операции против курдов на севере Сирии. К удовольствию Эрдогана, неформальное курдское государство, которому покровительствовали Штаты, перестанет существовать. К удовольствию Асада и Путина, Дамаск получит контроль над большей частью сирийской территории.

Но это не все удовлетворенные. Евросоюз доволен тем, что ему не придется вмешиваться в ситуацию, в которой он занял жесткую антитурецкую позицию, но при этом воевать явно не собирался. Почти та же ситуация и у Вашингтона – с той лишь разницей, что на словах Белый дом был готов к противостоянию с Анкарой. Теперь эта необходимость отпала.

Проигравшими во всей этой ситуации оказались лишь курды, которые надеялись на сохранение поддержки Штатов, но теперь оказались вынужденными идти на поклон к Асаду, который для них, безусловно, является меньшим злом, чем Эрдоган.

Что касается международной ситуации в целом, то стало очевидно, что мир становится многополярным. И крупные региональные дердавы могут заключать свои крупные геополитические сделки и без США, а иногда и вопреки им.

Конкретно же для Украины урок еще более очевиден - американцы в любой момент могут "кинуть". Об этом - смотрите последний блог Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".