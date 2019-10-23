Появилось видео, как в ресторане на Андреевском спуске у девушки вытащили из сумки 12 тысяч гривен
Во вторник, 22 октября, в Киеве на Андреевской спуске, 2, трое мужчин восточной внешности совершили кражу из сумки девушки.
Видео с подозреваемыми размещено на странице портала "Киев оперативный".
"22.10.2019 на Андреевском спуске, 2, в ресторане "Реберня" трое мужчин восточной внешности совершили кражу из сумки девушки, в размере 12 тысяч грн. Может кто-то узнал этих воров в лицо? Будем благодарны за любую информацию. Заявление написано", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" рассказывала, что в ресторане, где вылизывал тарелку Антон Геращенко, щипачи "слизали" у посетителя 200 тысяч гривен.
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