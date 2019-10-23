Женщине, которая 23 октября похитила младенца в пгт Коцюбинское под Киевом, 26 лет, она училась на воспитательницу и в одном из добровольческих батальонов находилась в зоне АТО.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает "Укринформ".

По словам начальника полиции Ирпеня Олега Петренко, похитительница проживала в Бердичеве. Родилась она в 1993 году.

"Также одной из важных деталей является то, что она училась в одном из колледжей, а именно - на воспитательницу. Установлено и то, что женщина находилась в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов и получила контузию", - сказал Петренко.

После получения контузии женщина жила в Киево-Святошинском районе, где познакомилась с молодым человеком, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.

От этого молодого человека, по словам женщины, она забеременела. Однако беременность была прервана, и, как сообщила сама похитительница, детей после этого она иметь не могла.

"И все же, она поставила перед собой цель, чтобы у неё был свой ребенок. Она на три месяца пошла жить в хостел, присоединилась к ряду групп по помощи молодым мамам. На наш взгляд, изучала обстоятельства и вынашивала определенные намерения завладеть чьим-то ребенком" , - отметил Петренко.

По его словам, после того, как стало известно о похищении младенца в пгт Коцюбинское, был введен план-перехват, спустя некоторое время был остановлен автомобиль, который по внешним признакам подходил под ориентировку как тот, на котором уехала похитительница.

Водителем оказался таксист, ему поступил заказ от девушки приехать в Коцюбинское, потом к нему подошла женщина с ребенком и сообщила, что это её ребенок. Таксист, по словам начальника полиции Ирпеня, указал на место, где высадил женщину с ребенком.

Полицейские после этого провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в частности, начали проводить поквартирный обход в одном из жилых комплексов Киево-Святошинского района.

"Зайдя в одну из квартир, оперативный работник Ирпенского отдела полиции увидел, что там находится молодая девушка и ребенок, примерно трехмесячного возраста, задал вопрос. Девушка, которая находилась возле младенца, сразу сообщила, что это её ребенок, и никому она не собирается его отдавать. Вела себя подозрительно, на что работники полиции сразу обратили внимание, привезли на место происшествия мать. Выяснилось, что это тот ребенок, которого разыскивали", - рассказал Петренко.

По его словам, водитель сейчас - свидетель по делу, а похитительнице ребёнка грозит ответственность до 5 лет лишения свободы.

Напомним, похищенного под Киевом младенца нашли, с ним все в порядке.

Также мы писали, что под Киевом мужчина похитил бывшую возлюбленную, чтобы поговорить в чистом поле.