Столичный "Киев-Баскет" обыграл "Днепр", чьи цвета защищает сын украинского олигарха Коломойского, в первом матче группового раунда Кубка Европы ФИБА - 95:88

Эта победа стала первой для киевлян в групповом раунде Кубка Европы ФИБА. На своей площадке они обыграли гостей, сделав отличный задел во второй четверти - 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25).

Самым результативным игроком матча стал капитан "Киев-Баскета" Макс Пустозвонов, который набрал 23 очка. У "Днепра" 16 очков на счету Иссуфа Санона.

Сын украинского олигарха Грегори Коломойский попал в заявку баскетбольного клуба из Днепра, но ни о каких его результативных действиях не сообщается.

Фанаты киевлян вывесили напротив VIP-ложи, где присутствовал Коломойский, банер адресованный бизнесмену: "Игорь, кофе идем пить?"

В другом матче группы F "Цмоки-Минск" победил "Левски" – 81:68.

Украинские клубы играют в группе F, где их соперники - болгарский "Левски" и белорусский "Цмоки-Минск". В следующий этап турнира проходят две лучшие команды группы.

"Киев-Баскет" в следующем матче будет играет 30 октября в Софии против "Левски". "Днепр" в тот же день встретится в Минске с местным "Цмоки".

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойского обвинили в угрозах судьям после того, как проиграла баскетбольная команда его сына, а также о подробностях и причинах баскетбольного мегаскандала с участием Коломойского.