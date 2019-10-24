24 октября НБУ поднял курс доллара на 5 копеек - до 24,89 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,88 грн, продают за 24,94 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,60 до 24,92 грн, продажа от 24,89 до 25,45 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 24 октября

Курс НБУ сегодня - 24,89 грн, то есть доллар подорожал на 5 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,99 грн - покупка и 25,02 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка грн 24,88 грн, продажа - за 24,94 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,60 до 24,92 грн, продажа от 24,89 до 25,45 грн. В Приватбанке валюту покупают за 24,70 грн, продают за 25,10 грн.

Прогнозы

В Минэкономики прогнозируют прогнозируют рост ВВП на 3,7% и снижение инфляции. По прогнозу МВФ, ежегодно курс валюты будет расти: в 2020 году курс составит 27,72 грн/долл., в 2021 - 28,70 грн/долл., в 2022 - 29,67 грн/долл., в 2023 - 30,64 грн/долл., в 2024 - 31,61 грн/долл.

Премьер Алексей Гончарук озвучил новый прогноз доллара, который заложат в проект бюджета в 2020 году: 27 грн/дол при консервативном сценарии. Прогноз улучшен, потому что ранее курс гривны к доллару прогнозировался на уровне 28,2 грн/дол.