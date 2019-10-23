Правительство объявит конкурсы на должности главы "Укрспирта" и Госпродпотребслужбы. Об этом в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, действующий исполняющий обязанности "Укрспирта" Юрий Лучечко прекратил полномочия. Новім врио назначен Сергей Блескун.

"Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. По своему желанию ушел Владимир Лапа... Уволен Жук Андрей с должности первого заместителя главы службы... Временно исполняющим обязанности - Шевченко Ольга", - написал Милованов.

По его словам, также отстранен глава Аграрного фонда Андрей Радченко. На эту должность также будет открыт конкурс.

"А фонд вообще нужно закрыть. Агро отрасль знает правду", - написал Милованов.

Скриншот: Facebook/ Тимофей Милованов

Напомним, до конца года в Украине могут разрешить приватизацию предприятий Укрспирта.

Также мы писали, что Госпотребслужба обещает внезапные проверки предприятий в следующем году.