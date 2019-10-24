24 октября в мире отмечают День ООН и День борьбы с полиомиелитом. Именины сегодня у Зинаид и Филиппов.

Народные и церковные праздники

В народе и церкви вспоминают святого Филиппа, который был одним из семидесяти апостолов. Обычно на Филиппа начиналась грязь и распутица. По погоде судили о финансовом благополучии в следующий год: снег обещал хороший доход, а листопад - тяжелый год.

Международные праздники

Сегодня отмечают День ООН. В этот день в 1945 году был принят первый Устав этой международной организации. В США в связи с датой публикуют послание президента.

Еще одна международная дата - День борьбы с полиомиелитом. Ее отмечают в день рождения вирусолога и эпидемиолога Джонаса Солка. В 50-х годах ученый разработал вакцину от полиомиелита. Вирус поражает центральную нервную систему и может вызвать паралич.

События и даты

В 1911 году англичанин Роберт Скотт вместе с 11 другими членами экспедиции отправился от мыса Эванс, чтобы достичь Южного полюса Земли. Экспедиция добилась цели, где обнаружила, что норвежцы опередили их в покорении полюса - они нашли палатку Амундсена с датой покорения Южного полюса на табличке. Норвежцы опередили англичан более чем на месяц. Вся экспедиция Скотта погибла по пути назад.

В 1939 году в мире выпустили первые нейлоновые чулки. Их начали продавать в США.

В 1941 году Харьков был захвачен фашистскими войсками.

День рождения сегодня отмечает английский футболист Уэйн Руни.

Именины

Именины сегодня у Зинаиды, Феофана и Филиппа.