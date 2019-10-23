Дональд Трамп считает бессмысленными траты США на военные конфликты на Ближнем Востоке. Об этом пишет "Интерфакс".

"Мы потратили $8 трлн на войны на Ближнем Востоке, хотя мы никогда не хотели победить в этих войнах. И, в конце концов, эти деньги были истрачены, а люди погибли, многие молодые люди получили тяжелые ранения. Ближний Восток (оказался - Ред.) менее безопасным, менее стабильным, менее защищенным, чем до того, как эти конфликты начались", - сказал Дональд Трамп.

По словам американского президента, США избежали дорогостоящей военной интервенции, которая "могла бы привести к катастрофичным, далеко идущим последствиям".

Напомним, США подтвердили, что Турция прекратила военную операцию в Сирии.

Также мы писали, что США снимают "сирийские" санкции против Турции.