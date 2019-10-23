В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники выводят деньги клиентов банков, подключаясь к смартфону с помощью программы удаленного доступа. Об этом сообщил глава специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков, передает РИА Новости.

Как рассказал эксперт, мошенники пытаются заставить клиентов банков установить на устройство программу удаленного доступа, которая позже позволяет им похищать средства жертвы. По словам Сачкова, в среднем крупный банк всего за месяц может лишиться от 6 млн до 10 млн рублей.

Как он отметил, за полгода система безопасности Secure Bank ежемесячно обнаруживала свыше 1 тыс. попыток похитить средства пользователей с помощью программы удаленного доступа к мобильному устройству.

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