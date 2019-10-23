Накануне матча с "Динамо" в Киеве 24 октября главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен оценивает киевский ФК как сложного соперника. Об этом пишет "Укринформ".

"Мы видели много матчей "Динамо". Это все еще очень хорошая команда, хотя "Шахтер" покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше. Мы не боимся, но уважаем соперника. Мы уже играли на этом стадионе против "Днепра". Мы ожидаем два сложных матча против "Динамо". Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - сказал Сольбаккен.

Между тем, матч с "Копенгагеном" пропускают три ключевых игрока защиты "Динамо" - Бойко, Бурда и Кадар.

Напомним, после ничьей с Шахтером тренер Динамо заявил, что его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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