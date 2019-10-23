Вечером в среду, 23 октября, нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия в прямом эфире проходят тест на полиграфе.

Специально для этого была арендована шикарная квартира - с дорогой люстрой, огромной кроватью и синей стеной. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В квартире находится очень много людей, все они едва помещаются. Депутат Александр Дубинский, который после обвинений во взяточничестве решил пройти тест на детекторе лжи в прямом эфире, пригласил на "полиграф-шоу" журналистов. Во время прохождения полиграфа в помещении оставят только операторов, чтобы сохранить тишину.

Интерьер в квартире впечатляет, говорят, раньше ее арендовал посол Китая в Украине. Само исследование проходит на фоне синей глянцевой стены и под огромной люстрой.

Фото: "Страна"

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.