В четверг, 24 октября, в Киеве в рамках 3-го тура Лиги Европы УЕФА "Динамо" сыграют с датским "Копенгагеном". Тренер киевского клуба Алексей Михайличенко оценивает эту команду как сильного соперника.

"Футболисты "Копенгагена" хорошо подготовлены физически, очень дисциплинированы. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный. Чтобы взять верх над "Копенгагеном", надо не только перебегать эту команду, но и переиграть... Важность каждого поединка для нас сейчас просто колоссальна!" - сказал Алексей Михайличенко.

По его словам, все матчи для "Динамо" являются сейчас определяющими - и в Лиге Европы, и в чемпионате Украины, и в Кубке Украины.

"Нужно идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата, который нужен клубу. Ждем поддержки трибун. Для нас это очень важно", - сказал тренер киевского ФК.

Динамовский хавбек Виктор Цыганков заявил, что команде будет интересно потягаться с клубом, который играет в атакующий футбол.

""Копенгаген" - быстрая, агрессивная команда, которая играет в красивый атакующий футбол. Интересно соперничать с клубами, которые не сидят сзади, а пытаются, чтобы их действия понравились болельщикам", - заявил Цыганков.

Видео: YouTube/ ФК «Динамо» Киев

Напомним, после ничьей с Шахтером тренер Динамо заявил, что его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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