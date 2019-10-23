"Выглядывала из-за стены, махала руками". Мендель странно себя вела во время интервью Зеленского в Токио. Фото и видео
Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию "Сегодня" в Токио, предположительно, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены, махала руками и жестами пыталась показать журналистам, что беседу с президентом пора заканчивать.
Об этом сообщает журналист "Страны" Олеся Медведева на своей странице в Facebook.
Как отмечает Медведева, за 11 минут интервью силует пресс-работника появлялся на видео четыре раза в разные моменты съемок.
"Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", - отметила Медведева.
Скриншот: Facebook/Олеся Медведева
Видео: YouTube/Сегодня
Ранее сообщалось, что Мендель снова оттолкнула журналистку от Зеленского. На ролике, который опубликовала журналистка, видно, как Забелина подходит к Владимиру Зеленского, чтобы, очевидно лично задать вопрос, но тут же появляется Мендель, которая пытается отвести журналистку от президента, взяв ее под локоть.
Также мы писали, что Зеленский прокомментировал инцидент с Мендель и журналистом.