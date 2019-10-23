Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию "Сегодня" в Токио, предположительно, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены, махала руками и жестами пыталась показать журналистам, что беседу с президентом пора заканчивать.

Об этом сообщает журналист "Страны" Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

Как отмечает Медведева, за 11 минут интервью силует пресс-работника появлялся на видео четыре раза в разные моменты съемок.

"Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", - отметила Медведева.

Скриншот: Facebook/Олеся Медведева

Видео: YouTube/Сегодня

Ранее сообщалось, что Мендель снова оттолкнула журналистку от Зеленского. На ролике, который опубликовала журналистка, видно, как Забелина подходит к Владимиру Зеленского, чтобы, очевидно лично задать вопрос, но тут же появляется Мендель, которая пытается отвести журналистку от президента, взяв ее под локоть.

Также мы писали, что Зеленский прокомментировал инцидент с Мендель и журналистом.