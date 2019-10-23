В Минветеранов объявили, что начинают готовить закон о праве голоса для переселенцев
Министерство ветеранов готовит законопроект, согласно которому временно перемещенные лица получат право голосовать на местных выборах. Об этом со ссылкой на министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксану Коляду пишет "Укринформ".
"Это один из первых законопроектов над которым мы сели работать с экспертной средой. Совместно, наравне с Офисом Президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина - это наша общая задача с Аленой Бабак, министром развития громад и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии - сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в громадах, где проживаете, и избирательное право, право голоса на местных выборах - это один из ключевых моментов этого законопроекта", - сказала Оксана Коляда, общаясь с переселенцами в Херсоне.
По словам министра, после завершения работы над законопроектом документ будет обнародован для публичного обсуждения. На сегодняшний день вынужденные переселенцы могут принимать участие в президентских выборах и в выборах в общегосударственном многомандатном округе, однако они не могут выбирать на местных выборах.
Напомним, "Страна" писала о том, почему вновь участились призывы к дискриминации жителей Донбасса и звучат призывы их выселить и забрать право голоса.
Также мы писали, что в проекте госбюджета - 2020 заложены средства на местные выборы на Донбассе.