Министерство ветеранов готовит законопроект, согласно которому временно перемещенные лица получат право голосовать на местных выборах. Об этом со ссылкой на министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксану Коляду пишет "Укринформ".

"Это один из первых законопроектов над которым мы сели работать с экспертной средой. Совместно, наравне с Офисом Президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина - это наша общая задача с Аленой Бабак, министром развития громад и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии - сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в громадах, где проживаете, и избирательное право, право голоса на местных выборах - это один из ключевых моментов этого законопроекта", - сказала Оксана Коляда, общаясь с переселенцами в Херсоне.

По словам министра, после завершения работы над законопроектом документ будет обнародован для публичного обсуждения. На сегодняшний день вынужденные переселенцы могут принимать участие в президентских выборах и в выборах в общегосударственном многомандатном округе, однако они не могут выбирать на местных выборах.

Напомним, "Страна" писала о том, почему вновь участились призывы к дискриминации жителей Донбасса и звучат призывы их выселить и забрать право голоса.

Также мы писали, что в проекте госбюджета - 2020 заложены средства на местные выборы на Донбассе.