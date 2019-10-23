В воскресенье, 20 октября, в селе Семеновка Пологовского района Запорожской области на 71-летнюю пенсионерку напали бродячие собаки. Врачи боролись за жизнь пожилой женщины двое суток, однако оказались бессильны, пишет местный сайт z-city.com.ua.

Пенсионерка была найдена местными жителями днем на окраине села без сознания с многочисленными рваными ранами на теле. Пострадавшая была срочно доставлена в реанимацию Пологовской районной больницы. Врачебное вмешательство не помогло: 22 октября женщина умерла.

Полиция открыла уголовное дело (ч. 1, ст. 115 УК Украины, умышленное убийство). По предположению представителей местного правоохранительного органа, пенсионерку загрызли дворовые собаки.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем хозяин частного дома натравил собаку на двоих полицейских.

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