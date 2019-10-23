Госгеокадастр раскрыл расширенные данные про земельные участки в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Теперь на сайте Госгеокадастра публикуются выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков. Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки.

В реестре также размещена информация о дате регистрации заявки, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение.

На сайте информацию можно отсортировать по региону, типу или статусу заключения. Предполагается, что такая онлайн-база обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений.

Скриншот: land.gov.ua

Напомним, министр Милованов опубликовал основные пункты законопроекта о земельном рынке в Украине.

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